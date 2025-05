Santos deve perder CEO Pedro Martins, que se demitirá nesta terça-feira

O Santos deve perder nesta terça-feira o CEO Pedro Martins. Diferentemente do que se publicou nas últimas semanas, ele não será demitido. Mas todas as vozes ouvidas no CT Rei Pelé dão conta de que houve esgotamento na tentativa de evitar contaminações no departamento de futebol de velhos senhores da vida feudal do Santos.

A gota d'água pode ter sido uma reunião com o presidente Marcelo Teixeira na segunda-feira.

O presidente não pareceu disposto a trocar parte da estrutura do CT, supostamente contaminada por vícios do velho amadorismo.