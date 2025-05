Carlo Ancelotti perdeu a conta dos brasileiros que treinou. Foram 40

Carlo Ancelotti errou a conta dos brasileiros que dirigiu em sua carreira.

Apenas em sua temporada de estreia como treinador principal, na Reggiana 1995/96, não dirigiu nenhum jogador brasileiro. Também em 1998/99, na Juventus, mas naquela época só assumiu em fevereiro um time estruturado por seu antecessor, Marcello Lippi.

O primeiro brasileiro dirigido por Ancelotti foi o lateral-direito Zé Maria, vice-campeão brasileiro pela Portuguesa, em 1996. No ano seguinte, juntou-se ao elenco do Parma o atacante Adaílton, revelado pelo Palmeiras, que disputou o Mundial sub 20 com Alex, Pedrinho e Fernandão, em 1997.