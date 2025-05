Ancelotti cativa pela sabedoria e até a CBF acertou na cerimônia

Carlo Ancelotti sorriu e aplaudiu o vídeo com grandes campeões do futebol e do esporte brasileiro. Encantou-se. Disse querer desfrutar do Rio. Mostrou sabedoria no sorriso, na tentativa de falar um pouco português, especialmente na capacidade de dialogar com o presente.

Não convocar Neymar é um exemplo disso.

Chamar Éderson é outro.