Os compromissos inadiáveis do novo comando da CBF

Samir Xaud precisa ser o líder, aglutinador político de um grupo e de interesses diversos. Só pode haver um: recolocar o Brasil no posto de pais do futebol.

Hoje, não há outra forma, a não ser reunindo meninas e meninos, homens e mulheres de Norte a Sul, do Monte Caburaí, em Roraima, terra do novo presidente Xaud, até o Chuí.

Do Pontal do Seixas, na Paraíba, nosso extremo leste, até a serra da Contamana, no Acre, ponto mais ocidental do país.

Brasília, no Planalto Central, de gente muito influente, onde está o IDP, cabe mostrar a capacidade de transmitir conhecimento, mais, muito mais do que certificados.

A seleção mais vencedora do mundo pode perfeitamente ser dirigida por décadas por um treinador italiano. Mas precisa haver, neste país do futebol, o compromisso de torná-lo um polo de conhecimento global de futebol.

Que a CBF Academy se transforme num centro de conhecimento que o planeta precise conhecer. Que aqui se formem técnicos, preparadores físicos, massagistas, fisioterapeutas, jornalistas esportivos até... Brasileiros de Roraima ao Rio Grande do Sul, da nascente do Rio Moa ao Pontal do Seixas.