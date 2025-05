Flamengo vence dentro Allianz, onde Palmeiras é pior do que como visitante

Até a primeira marcação de penalidade máxima, prevalecia a capacidade de o Palmeiras marcar por pressão, e transformar as bolas recuperadas no araque em chances concretas de gol.

Asfixiado, o Flamengo não conseguia jogar.

Houve três finalizações palmeirenses no período, domínio do território do ataque, muito controle do jogo.

Mudou depois de Piquerez cobrar e Rossi defender.

O Flamengo passou a ter a bola, circular pelo ataque, ameaçar o gol de Wéverton, principalmente na última jogada da primeira etapa, um bate e rebate que se transformou em finalização de Éverton Cebolinha.

O ritmo seguiu no segundo tempo, com o Palmeiras mais tímido, Flamengo. Seguiu com 54% de posse de bola, mas chutou no alvo apenas o pênalti marcado de Murilo em De Arrascaeta.