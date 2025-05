Palmeiras x Flamengo disputam a ponta. Informações e palpites do PVC

SÃO PAULO x MIRASSOL

Sábado, MorumBis, 18h30

ANÁLISE - Luis Zubeldía testa a formação com Oscar como segundo homem de meio de campo. Funcionou contra o Náutico. A pergunta é se funcionará igualmente contra o bom time do Mirassol, segundo melhor ataque do Brasileirão.

SÃO PAULO - Problemas - Lucas (machucado), Ferreirinha (machucado), Igor Vinicius (machucado), Lucca (machucado, dúvida), Marcos Antônio (machucado) - Time provável (4-2-3-1) - Rafael, Ferraresi, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson e Oscar; Cédric, Luciano e Lucas Ferreira; André Silva. Técnico: Luis Zubeldía

Últimos cinco jogos - v-v-e-d-v

MIRASSOL - Problemas - Nenhum - Time provável (4-2-3-1) - Wálter, Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura e José Aldo; Gabriel, Danielzinho e Édson Carioca; Iury Castilho. Técnico: Rafael Guanaes

Últimos cinco jogos - e-v-d-e-e

CURIOSIDADE - Nas quartas de final do Paulista de 2020, o Mirassol conseguiu seu único gigantesco resultado contra o São Paulo. Venceu por 3 x 2 no MorumBis e eliminou no Tricolor do estadual.

RETROSPECTO - Nos últimos cinco jogos depois da eliminação do São Paulo pelo Mirassol nas quartas de final do Paulista de 2020, três vitórias são-paulinas e dois empates. Neste ano, 4 x 1 no MorumBis.

PALPITE - São Paulo

ARBITRAGEM - Alex Gomes Stéfano (RJ); Luiz Cláudio Regazone (RJ), Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)

ÁRBITRO DE VÍDEO - Diego Pombo Lopez (BA)

Classificação e jogos Brasileirão

FLUMINENSE x VASCO

Sábado, Maracanã, 18h30

ANÁLISE - As ausências de Phillippe Coutinho e provavelmente de Payet aumentam o favoritismo do Fluminense, mais forte, apesar de todas as oscilações.

FLUMINENSE - Problemas - Nonato (terceiro cartão), Cano (machucado), Bernal (machucado), Guga (machucado), Otávio (machucado), Canobbio (machucado) - Time provável (4-2-3-1) - Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Fuentes; Martinelli e Hércules; Arias, Lima e Serna; Everaldo. Técnico: Renato Gaúcho

Últimos cinco jogos - v-e-v-d-d

VASCO - Problemas - Payet (machucado, dúvida), Phillippe Coutinho (expulso) - Time provável (4-1-4-1) - Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo e Piton; Hugo Moura; Rayan, Tchê Tchê, Mateus Carvalho e Nuno Moreira; Vegetti. Técnico: Fernando Diniz

Últimos cinco jogos - e-v-d-d-d

CURIOSIDADE - Desde que saiu do Fluminense, este será o segundo encontro com Fernando Diniz. No ano passado, perdeu por 1 x 0 como treinador do Cruzeiro.

RETROSPECTO - No ano passado, uma vitória para cada lado, Vasco e Fluminense, pelo Brasileirão.

PALPITE - Fluminense

ARBITRAGEM - Rodrigo José Pereira de Lima (PE); Danilo Ricardo Simon Manis (SP); Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

ÁRBITRO DE VÍDEO - José Cláudio Rocha Filho (SP)

ATLÉTICO MINEIRO x CORINTHIANS

Sábado, Arena MRV, 21h

ANÁLISE - O Corinthians chega a incríveis quatro vitórias consecutivas, contraste com a situação política do clube. A questão é que o adversário, Atlético, também melhorou nas últimas semanas.

ATLÉTICO MINEIRO - Problemas - Caio Maia (machucado), Arana (machucado) - Time provável (4-2-3-1) - Éverson, Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Rubens; Alan Franco e Patrick; Rony, Scarpa e Cuello; Hulk. Técnico: Cuca

Últimos cinco jogos - v-e-v-v-d

CORINTHIANS - Problemas - Memphis Depay (machucado), Garro (machucado) - Time provável (4-4-2) - Hugo Souza, Matheusinho, Felix Torres, Cacá e Angileri; Carrillo, Raniele, Maycon e Romero; Coronado e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior

Últimos cinco jogos - v-v-v-v-d

CURIOSIDADE - Antes de Dorival Júnior se torvnar o nono técnico da história a dirigir os quatro grandes clubes de São Paulo, Cuca foi o oitavo, ao dirigir o Corinthians por duas partidas em 2023.

RETROSPECTO - O Corinthians não vence o Atlético desde 2023. São dois empates e uma vitória atleticana desde então.

PALPITE - Atlético

ARBITRAGEM - Rafael Rodrigo Klein (RS); Rafael da Silva Alves (RS), Michael Stanislau (RS)

ÁRBITRO DE VÍDEO - Daniel Nobre Bins (RS)

GRÊMIO x BAHIA

Domingo, Arena do Grêmio, 11h

ANÁLISE - O Bahia inicia a semana Porto Alegre, contra o Grêmio no domingo de manhã e contra o Internacional, decisão da Libertadores na quarta-feira. Difícil entender qual o time de Rogério Ceni, por poupar titulares. Difícil também saber o Grêmio, pelos desfalques.

GRÊMIO - Problemas - Jémerson (terceiro cartão), Monsalve (machucado), Edenílson (machucado), João Lucas (machucado), Igor Serrote (machucado), Gustavo Martins (machucado), Cuellar (machucado), Rodrigo Ely (machucado), Gabriel Mec (machucado), Mayk (machucado) - Time provável (4-2-3-1) - Tiago Volpi, João Pedro, Kannemann, Wágner Leonardo e Marlon; Villasanti e Dodi; Alysson Edward, Cristaldo e Aravena; Braithwaite. Técnico: Mano Menezes

Últimos cinco jogos - e-d-e-e-e

BAHIA - Problemas - Jean Lucas (terceiro cartão), Erick (machucado), Kanu (machucado), Santiago Arias (machucado) - Time provável (4-1-4-1) - Marcos Felipe, Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre; Kayky, Éverton Ribeiro, Jean Lucas e Erick Pulga; Lucho Rodriguez. Técnico: Rogério Ceni

Últimos cinco jogos - v-v-d-d-d

CURIOSIDADE - Mano Menezes já foi técnico do Grêmio duas vezes e do Bahia uma vez. Sempre em Campeonatos Brasileiros. Mas nunca dirigiu nenhum dos dois times num Grêmio x Bahia.

RETROSPECTO - No ano passado, o Bahia ganhou no turno e no returno. Na Fonte Nova e no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Na Arena do Grêmio, o Bahia só venceu em uma, de oito visitas, em 2019.

PALPITE - Empate

ARBITRAGEM - Bruno Arleu de Araújo (RJ); Rodrigo Henrique Corrêa (RJ), Thiago Farinha (RJ)

ÁRBITRO DE VÍDEO - Marco Aurélio FAzecas (MG)

PALMEIRAS x FLAMENGO

Domingo, Allianz Parque, 16h

ANÁLISE - O Palmeiras não perde há sete partidas, sete vitórias consecutivas, só um gol sofrido. O Flamengo está há cinco sem perder. Neste momento, o Palmeiras parece mais forte, mas o equilíbrio vai prevalecer.

PALMEIRAS - Problemas - Richard Ríos (terceiro cartão), Bruno Rodrigues (machucado), Felipe Ânderson (machucado) - Time provável (4-2-3-1) - Wéverton, Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno e Emi Martínez; Estêvão, Maurício e Facundo Torres; Vítor Roque. Técnico: Abel Ferreira

Últimos cinco jogos - v-v-v-v-v

FLAMENGO - Problemas - Wesley (terceiro cartão), Pulgar (machucado), De la Cruz (machucado), Plata (machucado), Allan (machucado), Viña (machucado) - Time provável (4-2-3-1) - Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Évertton Araújo e Gérson; Luiz Araújo, De Arrascaeta e Michael; Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís

Últimos cinco jogos - v-e-v-v-e

CURIOSIDADE - No Allianz Parque, foram três vitórias do Palmeiras, seis empates e duas vitórias do Flamengo.

RETROSPECTO - Com Abel Ferreira no comando do Palmeiras, foram 14 jogos, cinco vitórias do Flamengo, sete empates e duas vitórias do Palmeiras.

PALPITE - Empate

ARBITRAGEM - Ramon Abatti Abel (SC); Guilherme Dias Camilo (MG), Naílton Junior de Sousa Oliveira (CE)

ÁRBITRO DE VÍDEO - Wágner Reway (ES)

SPORT x INTERNACIONAL

Domingo, Ilha do Retiro, 16h

ANÁLISE - A chance de o Sport vencer pela primeira vez neste Brasileirão passa pela necessidade de o Internacional poupar titulares por causa da decisão contra o Bahia, pela Libertadores, na quarta-feira.

SPORT - Problemas - Gonçalo Paciência (machucado) - Time provável (5-4-1) - Caíque, Hereda, Lucas Cunha, Antônio Carlos, Chico e Igor Cariús; Lucas Lima, Zé Lucas, Rivera e Barletta; Carlos Alberto. Técnico: António Oliveira

Últimos cinco jogos - d-d-d-e-d

INTERNACIONAL - Problemas - Enner Valencia (machucado), Santos Borré (machucado), Vitinho (machucado), Carbonero (machucado), Rochet (machucado), Bruno Gomes (machucado), Mercado (machucado) - Time provável (4-1-3-2) - Anthoni, Nathan, Vitão, Rogel e Ramon; Ronaldo e Thiago Maia; Bruno Tabata, Oscar Romero e Wesley; Lucca. Técnico: Roger Machado

Últimos cinco jogos - v-e-v-d-d

CURIOSIDADE - Na Ilha do Retiro pelo Brasileirão, seis vitórias para cada lado e quatro empates.

RETROSPECTO - O Internacional venceu as duas últimas partidas contra o Sport na Ilha do Retiro. Dos últimos seis, duas vitórias para cada lado e dois empates.

PALPITE - Empate

ARBITRAGEM - Davi de Oliveira Lacerda (ES); Bruno Boschilia (PR), Douglas Pagung (ES)

ÁRBITRO DE VÍDEO - Ilbert Estevam da Silva (SP)