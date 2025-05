Fluminense é o time da virada contra o Vasco

Nem foi campeã naquele ano. Nem o Vasco.

Mas o Vasco virou o time da virada.

Neste ano, não. O Fluminense é o time da virada.

Ganhou em Brasília por 2 x 1 pelo estadual com gols de Thiago Silva e Cano.

Desta vez, começou melhor, teve momentos de controle do jogo, com a bola, que pareciam do Flu de Fernando Diniz, controlou a partida até fazer 2 x 1, com lindo chute de Guga, de fora da área.

O Vasco não tinha Phillippe Coutinho, desfalque muito importante. Não teve Payet, seu possível substituto.