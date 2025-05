CBF chegará a 40 anos e dez eleições com candidato único à sua presidência

Até mesmo a única disputa com dois candidatos foi marcada por denúncias de corrupção. Antônio Aquino Lopes, presidente da Federação do Acre, era um dos acusados de vender seu voto. Com receio de empate numa eleição com 26 eleitores — só havia 26 federações — o candidato da oposição, Nabi Abi Chedid, decidiu inverter a chapa. Octávio Pinto Guimarães tinha câncer e estava condenado pelos médicos. A ideia de Nabi foi a de que assumiria depois da morte de Octávio. Eleito por um voto de vantagem e um anulado.

Octávio governou até o fim de seu mandato. Morreu um ano e meio depois da eleição de Ricardo Teixeira.

A eleição de hoje terá só um candidato, porque Samir Xaud conseguiu apoio de 25 federações estaduais e um eventual opositor precisaria de assinaturas de oito federações. Reinaldo Carneiro Bastos conseguiu apoio de 30 clubes. Com mais seis assinatura de clubes das Séries A e B inviabilizaria a candidatura de Xaud. No entanto, Amazonas, Botafogo, CRB, Criciúma, Grêmio, Palmeiras, Paysandu, Remo, Vasco e Volta Redonda aderiram à candidatura do futuro presidente da Federação Roraimense de Futebol.

Samir Xaud foi eleito presidente da Federação de Roraima, mas só tomaria posse em 2027. Nunca assumiu o posto de presidente de nenhuma federação.

Tem apoio do Instituto Brasileiro de Ensino Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), que tem o ministro do STF, Gilmar Mendes, como sócio fundador.