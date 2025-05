Os homens invisíveis das eleições da CBF

Fernando Sarney também não é presidente de federação, mas teve atuação como vice-presidente desde a gestão de Ricardo Teixeira.

E influência direta na queda de Ednaldo Rodrigues, a quem se pretende atribuir um cargo de consultor da CBF.

O outro nome invisível é o de Raphael Carvalho. Professor do IDP (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa), tem trânsito no gabinete do ministro Gilmar Mendes, no STF.

Depois de visita do ex-presidente José Sarney e de seu filho Fernando a Brasília, Raphael Carvalho recebeu pedido para dar informações sobre quem, nas assembleias da CBF, parecia ser jovem e promissor.

Raphael Carvalho deu ideias. Os presidentes de federações do Pará, Acre, Amazonas, Roraima....

Bingo!