Neymar será decisivo para tirar o Santos da crise ou para afundá-lo de vez

Se Neymar jogar noventa minutos contra o Vitória no mesmo nível em que atuou por 25 contra o CRB, só ajudará.

A culpa não é sua se, na eliminação da Copa do Brasil, as análises variam entre seu desempenho e os problemas do time.

"Comigo dentro de campo, as coisas são diferentes. Em 20, 25 minutos, eu posso fazer a diferença. Primeiro jogo que voltei depois de um longo tempo. Mas isso tudo não pode depender só de mim."