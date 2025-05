Vinte clubes dizem NÃO ao coronelismo na CBF. É mais do que boicote

É mais do que possível se manifestar. É necessário!

OBSERVAÇÃO: Dentro da CBF, o comentário ridículo é: o PVC é paulista. Primeiro, não, O PVC é brasileiro, morou no Rio de Janeiro por seis anos e meio e é a favor do que é justo. "Quem não sabe nada se cale", já cantava o carioca, vascaíno e portelense Paulinho da Viola em "Para ver as meninas."

Que o presidente seja Marcelo Paz, Leila Pereira, Pedrinho, Bap, Ronaldo. Qualquer um que possa acabar com o monopólio. No Norte do país, o melhor nome é de Ricardo Gluck Paul, da Federação do Pará. Se for Samir Xaud, que demonstre competência. Neste blog, só se deseja uma coisa: que o futebol do Brasil dê certo.