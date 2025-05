Estêvão dá show e acaba com ansiedade no Allianz Parque

Logo depois, um contragolpe do Palmeiras pela esquerda permitiu ao jovem craque um drible desconcertante e uma finalização primorosa.

Nos últimos vinte jogos como visitante, o Palmeiras não perdeu. No Allianz, vinha sendo diferente. São dez vitórias nos últimos vinte compromissos, seis empates, quatro partidas perdidas.

Contra o Ceará, Estêvão terminou com a ansiedade com seu nono e décimo gols, artilheiro palmeirense na temporada. Deu tempo do terceiro gol, marcado por Flaco López, aos 41 do segundo tempo, num domínio e virada espetaculares.

São sete vitórias seguidas, doze gols marcados neste período, só um sofrido.

O Palmeiras foi muito competitivo, preciso nas bolas roubadas no campo de ataque, sua maior característica em seus melhores dias, mas com pecados nas finalizações. De dezessete, oito no alvo, três gols. A promoção nos preços de ingressos para não sócios levou 38.598 torcedores ao Allianz Parque.

Demorou para consolidar a vitória. Mas está nas oitavas de final.