Samir Xaud soma denúncias e perguntas em apenas três dias como candidato

Uma delas é se foram incluídas todas as certidões negativas necessárias no ato do registro da candidatura. Como a candidatura foi relâmpago, anunciada na sexta-feira, menos de 24 horas após a queda de Ednaldo Rodrigues, e registrada no domingo, é justo entender se toda a documentação e todas as certidões negativas estão corretas.

Mesmo porque há um processo em andamento.

Outro ponto.

Segundo o artigo 27A da Lei Pelé, há impedimento de ocupar dois cargos de entidades desportivas simultaneamente. Samir Xaud foi eleito para a Federação de Roraima. Pode ser também escolhido para presidir a CBF? Ou deve apresentar sua carta de renúncia a Roraima no ato da inscrição de sua chapa na confederação?

A terceira pergunta, que só ele pode esclarecer.

É verdade que foi detido no MorumBis, no dia 11 de agosto de 2024, ao tentar entrar com uma carteira de diretoria da CBF, por portão inadequado?