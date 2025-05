Corinthians foi confuso, mas venceu com experiências de Dorival Junior

O início da segunda etapa voltou ao 4-1-4-1 e o time só ficou coerente quando Talles Magno e Carrillo substituíram Bidon e Romero.

Então, após 66 minutos, Coronado passou a atuar como segundo atacante, com Carrillo, Raniele, Maycon e Talles Magno na linha do meio.

Foram só dezesseis minutos até a troca de Coronado por José Martinez.

Já era tarde para mexer no marcador, mas deu para fazer o insosso 1x0, com Yuri Alberto, no finalzinho. Valeu a classificação para as oitavas de final por causa da combinação com a vitória por 1x0 em Novo Horizonte.

Não foi bom. A experiência parece ter ensinado mais o que não fazer do que o que repetir em fases futuras. Mas o Corinthians está nas oitavas.

Em sete jogos sob o comando de Dorival Júnior, foram quatro vitórias, dois empates e uma derrota para o Mirassol. Não está mau. Nem bom.