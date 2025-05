Neymar vive tendência de renovação de contrato com o Santos

A revelação do Uol, em reportagem de Pedro Lopes e Rodolfo Gomes, de que Neymar custa R$ 21 milhões mensais ao Santos não deve implicar em mudança dos planos de renovação de seu contrato, pelo menos até a Copa do Mundo de 2026.

A avaliação interna, na Vila Belmiro, é de que os contrapontos do que se paga a Neymar seguem valendo a pena.

O compartilhamento de receitas novas só se dá no que supera os ganhos anteriores. Também documentários e conteúdos de imagem do jogador que poderiam gerar mais R$ 12 milhões. Bônus da Umbro e metas de vendas no primeiro semestre.