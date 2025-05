O Dia do Não Fico de Ednaldo Rodrigues

Abandonado, bastante abandonado e merecidamente abandonado. Mas abandonado.

Quatro horas apenas após o anúncio do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro de que Ednaldo Rodrigues estava afastado, 19 federações estaduais já tinham um documento pronto e coeso, redigido, aprovado e divulgado pela renovação do futebol brasileiro. Na hora do almoço do dia seguinte já havia um nome de consenso, o presidente eleito da Federação de Roraima.

Nenhum deputado, ministro, presidente da República ou Imperador do Brasil há de querer nos convencer de que tudo foi feito com absoluta unanimidade no intervalo de quatro horas.

A mesma unanimidade com que 27 federações e 40 clubes reelegeram Ednaldo Rodrigues há 55 dias!

Ednaldo precisava mesmo sair e é necessário um choque de profissionalismo na CBF.

Se o IDP vai mandar, que mande e arrecade o que o contrato assinado permite arrecadar.