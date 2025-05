Palmeiras tem terceira virada do ano e abre quatro pontos sobre o Flamengo

O Palmeiras conseguiu sua terceira virada do ano, mesmo número de São Paulo e Corinthians na temporada 2025.

Somando os dois últimos meses do ano, com vitórias com inversão do placar duas vezes em novembro, contra Cruzeiro e Bahia, o Palmeiras tem o maior índice de viradas na comparação com seus rivais.

Também com o Flamengo, que só virou uma vez neste ano.