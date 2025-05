Clubes traem movimento que poderia inviabilizar candidatura das federações

Por mais que a unidade das federações garanta 81 votos e a eleição de Samir Xaud, a unidade dos clubes dificultaria o registro da candidatura indicada pelas federações e pelo IDP.

Vasco, por influência do Tribunal dr Justiça do Rio de Janeiro, e Botafogo anunciaram neutralidade na reunião dos clubes, mas estão com as federações por Xaud.

É o caso também de Remo e Paysandu, influenciados pela Federação Paraense e do CRB.