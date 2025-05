Leila some em eleição da CBF, entre IDP de Gilmar Mendes X clubes do Brasil

Os debatem hoje giram em torno de Samir Xaud, Ednaldo Rodrigues ou uma terceira via que atenda à vontade do IDP. Não é uma certeza, mas as paredes dos gabinetes da CBF e dos clubes repetem isto insistentemente, crença absoluta no poder que vem de Brasília.

Samir Xaud deve disputar as eleições com Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista, que lançou sua candidatura na manhã deste sábado em reunião com os clubes. Dos 40 participantes das Séries A e B, 32 apoiam Reinaldo Carneiro Bastos.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, sumiu. Não entrou na conferência de vídeo da Libra para apoiar ou manifestar outra opinião à candidatura de Reinaldo Carneiro Bastos. O Palmeiras está em cima do muro. Leila é conhecida por sua firmeza em defesa dos movimentos anti racistas e pela participação feminina no futebol. Não se manifestou, nem para dizer que precisa de tempo para pensar.

Leila já foi palestrante para calouros do IDP: "preparem-se porque o mundo é difícil, mas quando sabemos enfrentar as adversidades ficamos muito maiores", disse a dirigente alviverde em vídeo da semana de integração do instituto.

Presidentes de clubes têm temor de que processos de suas empresas cheguem ao Supremo Tribunal Federal. É outro comentário entre os presidentes tanto dos times das Séries A e B, quanto das federações.

Três depoimentos de dirigentes de clubes presentes à reunião da Liga Forte União relataram que o representante do Botafogo afirmou ter se aproximado muito de Brasília depois de denúncias de John Textor sobre manipulação de resultados. O Botafogo não se juntou ao movimento dos clubes.