Três campeões estaduais impressionam na estreia do Brasileiro

O Flamengo parou em Rochet, o impressionante goleiro, titular em todos os três jogos do Uruguai na última Copa do Mundo. Foram dezenove finalizações rubro-negras, cinco do Inter, que também jogou bem.

Sem Gérson nem De Arrascaeta, o Flamengo ainda será mais forte e é o maior favorito ao título.

Mas o Internacional é candidatíssimo. Já seria no ano passado, não fosse a grande enchente do Rio Grande do Sul. Agora, tem a sequência de trabalho de Roger Machado como trunfo.