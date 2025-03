Dez dias de intervalo e data Fifa no meio tornam Dérbi final imprevisível

A Neo Química Arena estará cheia, com mais de 40 mil espectadores pela 29a partida consecutiva. Nunca na vida corintiana isto havia acontecido, nem mesmo ao sair da fila de 23 anos, em 1977. Contra a Portuguesa, duas semanas antes do título, havia 35 mil no Morumbi.

Difícil para o Palmeiras enfrentar a Fiel em peso, em Itaquera, mas o Dérbi é o clássico com menor fator campo desde que começaram a ser disputados cada um na sua casa. O São Paulo vence pouco no Allianz Parque, o Palmeiras também, no MorumBis. O Corinthians não perde para o São Paulo em Itaquera, com uma única exceção e, em compensação, passou 2017 a 2023 sem vencer na casa tricolor.

O Dérbi é diferente. O Palmeiras venceu seis de 20 clássicos em Itaquera, contra oito vencidos pelos donos da casa. O Corinthians ganhou cinco de 15 no Allianz Parque, com seis triunfos palmeirenses.