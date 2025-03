Vexame e poucas opções entre técnicos bons deixa CBF em sinuca de bico

Em exatos dois meses, o Brasil levou duas goleadas da Argentina, sofreu dez gols e marcou só um. Foram 6 x 0 na estreia do Sul-Americano sub-20, em 24 de janeiro. No dia 24 de março, 4 x 1 com a equipe principal. A sucessão de vexames em três anos de gestão produziu a maior goleada sofrida nas eliminatórias, a mais dura para o grande rival desde 1959, quando um combinado de jogadores dos clubes pernambucanos representava o Brasil.

Ednaldo Rodrigues saiu do Monumental de Nuñez com a promessa de se pronunciar nesta quarta-feira. É possível que não o faça pela falta de opções do mercado brasileiro e pela falta de confiança dos treinadores bons que a CBF gostaria de contratar.

No Flamengo, há a certeza de que Filipe Luís não aceitaria nem sequer conversar sobre o futuro na seleção brasileira. Carlo Ancelotti renovou seu contrato com o Real Madrid até junho de 2026.