Porrada em nós! Argentina caçava um clique a cada ataque

E Raphinha? Só viu mesmo Otamendi abrindo e fechando sua mão esquerda dizendo que o atacante brasileiro e do Barcelona fala muito.

A conversa da quinta série com Romário, além de não privilegiar vida inteligente nesta Terra, aumentou a pressão sobre o Brasil e o tamanho do vexame.

Romário é um monstro de jogador, dono de uma das maiores glórias da história deste ex-país do futebol, o tetra, mas também passou vexames como o de Raphinha. Estava na derrota por 4 x 0 para o Chile, na Copa América de 1987. Na Argentina, só que em Córdoba.

A seleção brasileira levou o primeiro gol, passe de Almada para Julián Álvarez, aos 3 minutos. O segundo gol mais rápido da história do clássico, em Buenos Aires — Ayala marcou contra os argentinos, a favor do Brasil, em 2001. Aos 7 minutos, o primeiro canto de "Olé" nas arquibancadas do Monumental de Nuñez.

O Brasil estava na roda.

Aos 12, gol de Enzo Fernández, passe de Molina. Aos 15, novo canto de "Olé!". Aos 26 minutos, individualmente Matheus Cunha resolveu roubar a bola de Romero e chutar de fora da área. Diminuiu para 2 x 1, mas a angústia da seleção voltou aos 37, linda jogada de Enzo Fernández para gol de MacAllister.