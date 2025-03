Conmebol responde CBF: pediu para não aumentar sanções antirracismo

O primeiro e mais importante trata das punições impostas pela Conmebol contra o racismo e da postura da CBF antes do caso Luighi:

"Com relação à proposta reiterada pela CBF quanto à modificação do Estatuto e do Código Disciplinar, vale respeitosamente lembrar que foi a própria CBF quem, na ocasião, manifestou oposição ao aumento dos valores de sanções estabelecidos."

O segundo, igualmente relevante, sobre o desconhecimento sobre carta anterior, assinada pela CBF e pelas outras nove federações filiadas à Confederação Sul-Americana, elogiando a postura da entidade dirigida por Alejandro Dominguez na luta contra o racismo:

"Em relação à alegação relativa à assinatura do documento enviado, limitamo-nos a salientar que o mesmo foi recebido da própria CBF, com a correspondente assinatura. Caso a autenticidade seja desconhecida, entendemos que as medidas legais pertinentes terão sido iniciadas perante as autoridades nacionais competentes."

Quer dizer, se Ednaldo Rodrigues não conhecia a carta da Conmebol e a assinou, já está processando o falsário de sua própria assinatura?

Mais importante do que a guerra de versões, é a erradicação do racismo dos estádios.