Espelho, espelho meu...

Parece mais fácil mudar de federação do que mudar a federação. Só que a bravata também não é simples de se cumprir, porque mudar-se para o Rio Grande do Sul - - ou Uruguai - - implica recomeçar pela divisão mais baixa.

As finais estaduais escancaram a incompetência, mais de dirigentes do que de árbitros.. Embora Avai x Chapecoense tenha sido arbitrado pelo catarinense Gustavo Bauermann, o VAR estava com Wagner Reway, do Mato Grosso.

O gaúcho Rafael Rodrigo Klein apitou Ceará x Fortaleza e a primeira final foi conduzida pelo pernambucano Rodrigo José Pereira de Lima.

Apesar de Ceará apostar em árbitros do Rio Grande do Sul e Pernambuco, o Grenal foi apitado por Marcelo de Lima Henrique, da federação cearense.

Em Minas, Anderson Daronco apitou a semifinal Cruzeiro x Atlético e a finalíssima América x Atlético pelo capixaba Davi Lacerda.

Federação boa é a outra. Árbitro bão o que não rouba o seu time.