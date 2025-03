O maior livro da história do esporte e a morte de George Foreman

"A Luta" foi disputada em Kinshasa, atual República Demonstra do Congo, chamada de "The Rumble in the Jungle" (A luta na selva).

Foreman era o campeão mundial dos pesos pesados, título perdido por Ali judicialmente, após ter se recusado a lutar pelo Exército dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã.

Ali venceu Foreman no oitavo round, por nocaute.