Memphis não recebeu apenas críticas por sua atuação pela Holanda

Muita gente criticou a atuação do atacante do Corinthians em Amsterdã, Roterdã, Eindhoven e arredores. Aqui chegaram só as críticas e os eufemismos sobre o jogador "esforçado."

Tiemen alerta que não foi bem assim, na Holanda, com opiniões divergentes. "Na TV, Rafael Van der Vaart e Pierre Van Hoojdonk elogiaram sua atuação."

Se você bem se lembra, Rafael Van der Vaart foi excelente jogador do Ajax, Real Madrid, Hamburgo, Tottenham, seleção holandesa na Copa do Mundo de 2006.

Pierre Van Hoojdonk atuou como centroavante do Feyenoord, Celtic, Benfica, seleção holandesa na Copa do Mundo de 1998.

Ex-jogador não critica jogador? Impossível dizer que esta foi a razão.

Tiemen van der Laan informa que houve elogios e críticas à atuação de Memphis contra a Espanha.