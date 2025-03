O que seleção precisa melhorar para vencer Argentina e transmitir confiança

A seleção não teve controle contra a Colômbia, em Santa Clara, e finalizou metade das vezes do adversário (7x14).

Desta vez, mais posse de bola e 13 chutes, sete certeiros, mais do que o dobro das três finalizações certas da Colômbia.

Mas precisa melhorar, especialmente na capacidade de controlar as partidas. Até Dorival Júnior sabe disso.

O Brasil jogou muito bem os primeiros quinze minutos e bem os últimos quinze. No miolo do confronto, a Colômbia mudou seu posicionamento, acertou seus gatilhos de pressão na saída de bola brasileira, dificultou muito o Brasil.

Do 4-3-3 inicial com Jhon Arias e Richard Ríos como meias, a Colômbia se transformou no 4-2-3-1, com Arias dando bote em Arana, James por dentro. Se a pressão na saída de Bruno Guimarães e Raphinha abriu um círculo enorme por onde Raphinha lançou Vini Júnior na jogada do pênalti e primeiro gol, os espaços passaram a rarear e os primeiros passes da seleção eram interceptados.

Isto vai acontecer contra a Argentina, em Buenos Aires, também na Copa do Mundo, ano que vem. É preciso treinar e melhorar este tipo de situação.