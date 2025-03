Marcelo Teixeira diz que Santos está aberto a ser SAF

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, respondeu ao que se afirmou no programa "De Primeira", do Uol, de quarta-feira.

Diferentemente do que este colunista afirmou, ele diz que o Santos está, sim, aberto a receber propostas e se tornar Sociedade Anônima do Futebol.

Entende que um clube associativo pode ter sucesso, como afirmou no mês passado também no De Primeira.