Flamengo entende que relação com Conmebol é missão da CBF, não dos clubes

O que não excluiu que todos os demais clubes da Libra assinassem o documento em repúdio à catastrófica declaração de Alejandro Dominguez: "Seria como Tarzan sem Chita!" Em referência à possibilidade de a Libertadores acontecer sem os clubes brasileiros.

A Conmebol olha de modo enviesado para o Brasil, depois dos protestos veementes de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Ela acertou em cheio. Também da nota de protesto da CBF após o caso de racismo contra Luighi e da ausência, em forma de protesto, do presidente Ednaldo Rodrigues do sorteio dos grupos da Libertadores e Copa Sul-Americana.

Não custa observar todos os próximos passos, incluindo punições brandas ou severas a clubes e jogadores brasileiros e de outros países. Basta lembrar as sentenças impostas, com valores mais altos para punir sinalizadores do que casos de racismo, como bem alertado por Leila Pereira.