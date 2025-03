Brasil demitiu técnico por empatar com Colômbia e hoje a enxerga como rival

A seleção brasileira desembarcou no Rio de Janeiro, depois de empatar com a Colômbia por 0 x 0, no dia 21 de fevereiro de 1977. Osvaldo Brandão ficou em Bogotá. A Folha de S. Paulo informava que Brandão estava decidido a manter a mesma formação, apenas com a inclusão de Luís Pereira na defesa, no jogo de volta, em 9 de março, no Maracanã.

Não deu tempo. Na partida seguinte, Cláudio Coutinho estava no banco.

A demissão de Brandão foi tratada por muito tempo, pela imprensa, em São Paulo, como preconceituosa. "Diziam no Rio que ele comia macarrão com ovo", dizia o repórter Vital Battaglia. Fato é que Brandão caiu por empatar com a Colômbia.