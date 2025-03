Palmeiras x Botafogo no domingo como era óbvio depois de desgaste estúpido

O programa "De Primeira", do Canal Uol, antecipou há duas semanas o desgaste que haveria com o desmembramento da primeira rodada do Brasileirão. Com a necessidade de atender a um dos detentores de direitos de TV, e com o desejo de fazer a cerimônia de abertura do campeonato, a CBF queria Palmeiras x Botafogo no sábado às 16h30.

Questionada pelo repórter Igor Siqueira, a CBF informou, no dia da convocação da seleção brasileira, que esperaria o sorteio dos grupos da Libertadores e Copa Sul-Americana e desmembrar a tabela.

Não aconteceu assim. No dia seguinte, sexta-feira, 7 de março, a confederação anunciou o desmembramento da tabela, com Palmeiras x Botafogo agendado para sábado, 29, dois dias após a final do Campeonato Paulista. Logo depois, informou que o calendário divulgado tardiamente, em 12 de novembro do ano passado, previa o fim dos estaduais em 26 de março. Ou seja, a Federação Paulista havia extrapolado.