Conmebol e seu presidente dão vexame internacional em cerimônia desastrosa

Ninguém, nem o presidente do Peñarol, que cometeu a insanidade de comparar as prisões dos torcedores que vandalizaram quiosques na Barra da Tijuca com as denúncias brasileiras contra o racismo, nem mesmo ele é capaz de dar a mão a Alejandro Dominguez após ter afirmado em entrevista:

"Libertadores sem brasileiros seria como Tarzan sem Chita."

Difícil saber se é mais grave o presidente da Conmebol afirmar isso compreendendo a seriedade do que disse ou alegando que não teve intenção. Ou foi irresponsável ou não tem noção do cargo que ocupa.

Os dois casos são passíveis de demissão sumária, exceto numa entidade capaz de punir o Cerro Porteño em US$ 50 mil após caso de racismo.

Isto dois anos após excluir Bruno Tabata da Libertadores ao suspendê-lo por quatro meses, enquanto multava o Cerro em US$ 100 mil, um terço do prêmio por vitória na Libertadores 2013.

Alejandro Dominguez já tinha abusado em seu discurso vazio na cerimônia, ao afirmar que "a Conmebol faz tudo o que pode." Sintetizava que o Palmeiras não foi bem visto em seu protesto.