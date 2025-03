Quem é quem depois do sorteio dos grupos da Libertadores

Então, se você leu rapidamente, aqui vai se tentar a melhor análise. Quem passa, quem será eliminado? Impossível dizer.

Mas é justo dizer quem está melhor e tem mais chances neste momento com base em informação:

GRUPO A

BOTAFOGO, ESTUDIANTES, UNIVERSIDAD DE CHILE E CARABOBO

O Botafogo se deu bem.

O Estudiantes é o time do técnico Eduardo Dominguez, vice-campeão da Copa Sul-Americana de 2015 pelo Huracán, mas ocupa só a quinta colocação em seu grupo no início do Campeonato Argentino. Quando era forte e o Botafogo nem tanto, em 2017, o Botafogo se classificou em primeiro lugar na chave e o Estudiantes foi eliminado. O mesmo vale para a Univesidad de Chile, de Charles Aránguiz, ex-Internacional, mas igualmente quinta colocada no Campeonato Chileno. O Carabobo está em quarto lugar na Venezuela. Você acredita em sua chance de classificação? Cara bobo...