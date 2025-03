Data Fifa desfalcará finais de Bahia, Ceará e São Paulo. São 42 convocados

É lenda que o Campeonato Paulista será o único prejudicado pela Data Fifa e que avançará na data estabelecida pela CBF para as decisões estaduais.

As finais do Acre, Distrito Federal, Paraná e Paraíba acontecerão no dia 29 de março. A de Goiás, Rio Grande do Norte e Sergipe no dia 30, a do Espírito Santo e Roraima no dia 6 de abril, Mato Grosso do Sul e Tocantins no dia 5,

Alguém dirá que não tem importância, porque estes estados não têm clubes na Série A. Mas times da Série B, como o Vila Nova e o Athletico Paranaense, disputam as finais em meio à data Fifa.