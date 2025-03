Corinthians cria casca em Itaquera enquanto Palmeiras enfraquece no Allianz

A segunda quinzena de agosto do ano passado marca um ponto de virada para Corinthians e Palmeiras que pode ajudar a definir o Campeonato Paulista ou obrigar Abel Ferreira a pensar no que anda acontecendo.

O Corinthians não perde na Neo Química Arena desde 20 de agosto, quando caiu por 2 x 1 para o Bragantino pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. A derrota foi aplacada pela disputa por pênaltis, que classificou o time de Ramón Díaz.

No dia seguinte, o Palmeiras empatou com o Botafogo no Allianz Parque e foi eliminado da Libertadores. Aquele foi o quarto jogo seguido na casa palmeirense com duas vitórias apenas, sobre São Paulo e Flamengo, na desclassificação da Copa do Brasil.