Corinthians muda tática e surpreende Palmeiras na primeira final

Neste país em que o técnico é sempre responsável, ora uma besta, ora bestial, é justo dar méritos a Ramón Díaz.

Porque a ausência de Garro produziu a mudança tática para um 4-1-4-1, muitas vezes 5-4-1, com bloqueio dos lados e exigência ao Palmeiras de buscar espaços pelo meio.

O time de Abel Ferreira, diferente em oito peças em comparação com a finalíssima do Paulista passado, esbarrou na dificuldade da defesa corintiana. Exemplo disso foi a jogada do gol.