Atlético é hexa com derrota para o América e recordes

Hulk é artilheiro do Campeonato Mineiro pelo quarto ano consecutivo. Quebra a sequência mais longa de todas, simplesmente de Tostão, goleador pelo Cruzeiro em 1966, 1967 e 1968.

Com 10 gols em 2022, 11 no ano seguinte, 7 no ano passado, 7 mais uma vez nesta temporada.

Cuca conquistou seu quinto título mineiro, recordista a partir de agora, empatado com Levir Culpi.

Vencedor em 2011, pelo Cruzeiro, em 2012, 2013, 2021 e 2025 pelo Atlético.

Levir ganhou em 1995, 2007 e 2015 pelo Galo, 1996 e 1998 pelo Cruzeiro.

Obviamente o que vale mais não são estes recordes, mas a maior sequência de troféus seguidos conquistados pelo clube, empatando com a conquista de 1983, quando Heleno foi destaque da campanha, Reinaldo o goleador da partida decisiva contra o Nacional, de Uberaba, Mussula o treinador do hexa.