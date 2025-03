Hulk volta, Flu muda, Gómez fora. Informações e palpites do PVC para finais

CAMPEOANTO GAÚCHO

INTERNACIONAL x GRÊMIO

Domingo, Beira Rio, 16h

ANÁLISE - O favoritismo do Internacional se ampliou com a vitória na Arena e, principalmente, com a qualidade do jogo colorado em comparação com o gremista.

INTERNACIONAL - Problemas - Rochet (machucado, dúvida), Mercado (machucado), Bruno Tabata (machucado), Bruno Gomes (machucadso), Clayton (machucado) - Time provável (4-2-3-1) - Anthony, Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Enner Valencia. Técnico: Roger Machado

Últimos cinco jogos - v-v-v-v-v