Escolhas de Claus e Candançan respeitaram desempenho na temporada

Cáceres respondeu que Candançan não precisa de treinamento.

Se Raphael Claus e Matheus Delgado Candançan não vão errar nada nas finais? Impossível dizer.

As escolhas tiveram motivos técnicos. Não vale esquecer que a Federação Gaúcha aceitou a pressão dos clubes e optou por um árbirro de Santa Catarina na primeira final e um do Ceará na segunda. E que Minas Gerais escolheu um gaúcho na semi, preterido no Rio Grande do Sul.

Se quem pode pensar não tiver bom senso, estaremos ainda pior nos próximos anos.