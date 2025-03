Ronaldo foi candidato a candidato com conflito de interesses. E os outros?

E os outros?

Há sete pessoas ligadas ao Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), parceiro da CBF Academy em cursos de capacitação, dentro da CBF.

Ronaldo não foi recebido por 23 das 27 federações e não foi por causa de seus conflitos de interesses, que existiriam a partir de sua candidatura para uma eleição que fosse agendada.

Não foi recebido porque isto causaria mal estar em muitas das pessoas que têm outros conflitos de interesses.

O STF não votou o mérito de uma medida liminar que manteve Ednaldo Rodrigues no cargo por treze meses, até um acordo formatado para que se aceite sua manutenção no cargo.

Quem concedeu a liminar foi Gilmar Mendes, fundador do IDP. Por sete vezes, o STF adiou o julgamento do mérito. Na oitava vez, Flávio Dino pediu vistas do processo. Alcino Rocha, secretário-geral da CBF, foi indicado pelo PC do B.