Fluminense faz Mano Menezes se lembrar derrotas com jeito de vitória

Pareceu pouco, mas foi o que permitiu a reação com gol de Elias, aos 43 da segunda etapa.

Até hoje, há quem diga que o gol do título foi o de Carlos Eduardo, no Mineirão. Embora fossem apenas as oitavas de final.

Na entrevista coletiva depois da derrota do Fluminense para o Flamengo por 2 x 1, Mano Menezes lembrou-se de outra partida, em outra Copa do Brasil. O Corinthians perdia para o Athletico Paranaense por 3 x 0, Era a primeira derrota daquele ano de 2009, após 25 jogos de invencibilidade. A série invicta acabou, mas por 3 x 2, com reação no fim, que permitiu a classificação no Pacaembu com triunfo por 2 x 0.

Em 2017, na segunda das três campanhas de título da Copa do Brasil, o Cruzeiro perdia para o Flamengo por 1 x 0. Aos 38 do segundo tempo, De Arrascaeta fez o gol de empate. Naquele dia, o uruguaio era reserva de Thiago Neves, contestado por quem não conseguia enxergar sua importância, e fez o gol que valeu a permanência na briga pelo título.

Outro empate por 0 x 0 levou a finalíssima para os pênaltis.

Cruzeiro campeão.