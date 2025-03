Bahia começa maratona da Fonte Nova que levará 150 mil em quatro dias

Só não haverá mais, porque o palco para o espetáculo "Tempo Rei", de Gilberto Gil, cantando em sua terra.

No domingo, o primeiro jogo das finais do Campeonato Baiano, contra o Vitória, também terá 45 mil espectadores.

E, possivelmente, 60 mil para assistir a Gil, no sábado à noite.

Maratona para retirada do palco e cuidado do gramado entre a madrugada de domingo e o início do Ba-Vi.

Antes de tudo, o Bahia tem de vencer o Boston River nesta quinta-feira, às 21h30.