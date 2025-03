Bahia chega à fase de grupos com vitória magra e apoio grande da Fonte Nova

Porque o risco do Bahia, à medida em que os minutos se passavam e o gol não saía, era que o ambiente ficasse mais hostil, com mais vaias, mais protestos. Em vez disso, a torcida do Bahia deu a noção de que compreende o momento de seu clube.

Retornar à Libertadores requer adaptação ao torneio em que o Bahia foi pioneiro do Brasil. O primeiro participante deste país do futebol no torneio sul-americano. Mas são 36 anos distante..

O Bahia tem estilo de jogo, muita posse de bola, 73% na maior parte da vitória sobre o Boston River, mas uma equação difícil entre o controle das partidas com circulação pelos dois lados do campo e finalizações sem eficiência.

No 27o cruzamento, 14 minutos do segundo tempo, Luciano Juba encontrou a cabeça de Jean Lucas.

Como Gilberto Gil cantará no palco armado no gol do dique do Tororó, água mole e pedra dura, tanto bate que não sobrará nem pensamento.

Tanto bate que o Bahia volta à fase de grupos da Libertadores depois de 36 anos.