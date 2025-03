O Paulista é Paulistinha ou Paulistão dependendo da época e da frustração

Nem é só em São Paulo. No Rio, por exemplo, o Flamengo foi campeão de 2014 com gol ilegal de Márcio Araújo.

A rodada do fim de semana teve polêmica com gol de Bruno Henrique, no Maracanã, e principalmente no pênalti marcado a favor do Palmeiras, no Allianz Parque. Não foi a primeira vez, nem será a última. Vai haver erros no Campeonato Brasileiro e ninguém chamará de Brasileirinho, haverá na Copa do Brasil e não se apelidará do Copinha do Brasil.

Na era do VAR, não houve erro tão grave quanto o de Arsenal 2 x 2 Bayern. O árbitro sueco Glenn Nyberg assistiu ao zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, apanhar com as duas mãos uma bola em jogo dentro de sua grande área. Não marcou pênalti, para inconformismo do clube alemão. Na atual edição, apitou um confronto de oitavas de final, Benfica 3 x 3 Monaco.

Flávio Rodrigues de Souza é um bom árbitro que cometeu um erro, na visão deste blog. Não cometeu erro nenhum na avaliação da diretoria de árbitros da Federação Paulista, que considera um lance de interpretação de difícil decisão.