Fla-Flu terá duelo tático e desafio de Filipe Luís ver Fla fazer gol no Flu

Filipe Luís é uma gigantesca promessa como treinador. Faz seu time jogar de maneira clara, mas ataca quanto mais o adversário permite ser atacado. Quer dizer, se o Fluminense colocar só um atacante para marcar a saída de bola, Filipe adiantará Alex Sandro e fará a construção num 2-3-5. Por vezes, 2-2-4, inversão da tradição, do 4-4-2.

É um jogo de espaços, em que Wesley avança como ponta e o lateral-esquerdo, seja Varela, Ayrton Lucas ou Alex Sandro prende-se um pouco mais. Por vezes, a saída de jogo é feita com um lateral, por vezes com Pulgar, outras com apenas os dois zagueiros.

Wesley avança. É o ponta, quando o time ataca, com Gérson, meia deslocado à direita, abrindo o corredor para Wesley avançar.

Significa que haverá espaço às suas costas, para Canobbio atacar. Talvez esteja ali o contraponto para o Fluminense.

No jogo de espaços do Maracanã, o destaque não será a linha larga do impedimento, que pouca repercussão teve depois do Clássico dos Milhões. O ponto central é se o Flamengo, de Filipe Luís, fará gol pela primeira vez contra o Fluminense.