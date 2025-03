Federação se apoia em ofício à CBF e final do Paulista deve ser dia 27

Há erros dos dois lados. Se a CBF acusará a Federação Paulista de invadir uma data não determinada pelo calendário e argumentará que o calendário foi informado em 12 de novembro, a Federação argumentará com equívocos da confederação.

Por exemplo, o calendário divulgado a menos de um mês das férias dos jogadores determinou que os estaduais terminassem dez dias mais cedo do que no ano passado. A CBF dirá que a razão é o Mundial de Clubes. Mas a paralisação para os vinte participantes, e não apenas dos quatro que irão ao torneio da Fifa, não era uma certeza até 12 de novembro.

Outro argumento é o absurdo agendamento da final dos estaduais para o dia seguinte da Data Fifa. Por outro lado, o Paulista será o único estadual não decidido antes dos dias reservados para partidas de seleções. Isto porque a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFERJ) solicitou que Vasco e Fluminense disputassem a segunda fase da Copa do Brasil na semana do dia 5. Isto liberou a quarta-feira (12) para o primeiro Fla-Flu das finais.

Como contraponto, a Federação Paulista solicitou, há duas semanas, que as partidas Operário-MT x Novorizontino e Bragantino x São José-RS fossem transferidas desta terça-feira (11) para quarta-feira (12). Queria permitir que os times de Novo Horizonte e Bragança Paulista enfrentassem o Corinthians no sábado (8), se estivessem classificados após as quartas de final contra São Paulo e Novorizontino, respectivamente. O plano era não correr risco de obrigar o Corinthians a jogar em Guayaquil e voltar ao Brasil no intervalo de três dias. A CBF não realizou a mudança na tabela, neste caso.

Há erros dos dois lados, às vésperas do possível agendamento da eleição da CBF, que terá Ednaldo Rodrigues como candidato à reeleição e poderá ter Reinaldo Carneiro Bastos como seu opositor.

Jogar na quinta-feira (27) atenua a coincidência com a Data Fifa, mas não resolve todo o problema. O Brasileirão tem tabela da primeira rodada desmembrada e terá Palmeiras x Botafogo, Bahia x Corinthians no sábado, dia 29. São jogos com mando de clubes filiados à Libra e, portanto, transmitidos pela Rede Globo. É possível que dirigentes de Palmeiras e Corinthians admitam a hipótese de escalarem times mesclados na estreia do Brasileirão, para não precisar jogar a finalíssima sem os convocados para a Data Fifa.