Palmeiras chega à sua inédita sexta final seguida de Campeonato Paulista

O São Paulo discutirá a semana inteira o pênalti marcado de Arboleda em Vítor Roque. O novo centroavante do Palmeiras cavou, não há dúvida. Mas Arboleda não foi inteligente, ofereceu o corpo e deixou a bola passar longe. Como a interpretação do árbitro foi em cima da jogada, Rodrigo Guarizo do Amaral, que estava no vídeo, não discutiu. Raphael Veiga cobrou com perfeição e marcou o oitavo gol de bola parada do Palmeiras no ano, dos 25 totais.

O pênalti valeu a classificação do Palmeiras para sua sexta final de Paulista consecutiva, pela primeira vez na história. Pode valer o primeiro tetracampeonato estadual em 116 anos.

Antes da partida, a novidade foi a união de todo o estádio, como não acontecia desde 26 de outubro, data da partida contra o Fortaleza. Desde então, a torcida uniformizada não gritava os nomes dos jogadores do Palmeiras. Cantou, um a um, fechando com: "Ah, É Vítor Roque!"