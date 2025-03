'Não poupamos Neymar pela seleção, mas pela temporada', diz CEO do Santos

O cronograma de Neymar desde o incômodo que sentiu contra o Bragantino até o afastamento do clássico contra o Corinthians é muito importante para qualquer análise.

Neymar jogou contra o Bragantino no domingo de Carnaval, 2 de março. Foi substituído por Gabriel Veron aos 31 minutos do segundo tempo. No dia seguinte, segunda-feira, dia 3, esteve no desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro.

Estava de folga.