Mano Menezes tem total razão sobre a linha larga e a arbitragem do Rio

Mano Menezes falou sobre isso com absoluta clareza, sem levantar suspeitas nem se antecipar ao que acontecerá na finalíssima. Sem querer puxar a brasa para sua sardinha, sem tentar levar vantagem nem pressionar a arbitragem:

"Não importa se a linha é mais larga ou não. O que importa é que, quando chegou o VAR, dizíamos que isto aumentaria a clareza para o torcedor e isto não está acontecendo."

Não é o caso de se pensar que o beneficiado é o Vasco ou o Flamengo ou o Corinthians, Palmeiras, Atlético, porque todos têm motivos para se julgarem prejudicados ou beneficiados pela arbitragem.

A comunicação não é boa. Quando a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFERJ) argumenta que Pedrinho pode não ter percebido que sete gols ajustados foram validados no Campeonato Carioca, esquece-se de uma percepção mais geral do que a do presidente do Vasco: imprensa e torcida

Jornalistas, comentaristas, pessoas que assistem às partidas das arquibancadas ou pela TV não perceberam esses sete gols também. Por isso, houve a estranheza.

O Flamengo é o melhor time do Campeonato Carioca e está na final por mérito. O Fluminense será seu forte desafiante.